حكم بإعدام 6 منتمين لجماعة الإخوان في قتل أفراد شرطة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها على خلية إرهابية تضم 13 فردًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بالإعدام شنقًا لـ 6 من أعضاء الخلية، ومعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المُشدد 10 سنوات، والسجن المُشدد 5 سنوات للمتهم الثالث عشر؛ لقتلهم عددا من رجال الشرطة ونشر العنف والفوضى في البلاد.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية قوامها 13 فردًا من عناصر جماعة الإخوان، وهم كلًا من: بسام.ع.ال، ومحمد.ع.ش، وحاتم.أ.س، وصلاح.ال.م، وإبراهيم.ع.ع، وأحمد.ال.ي، وأحمد.س.ع، ومحمد.ع.ع، ومحمد.ع.ع، وعمرو.م.م، وأحمد.م.ع، وعبدالله.خ، وأحمد.ع.ا؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وتولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة وزعامة الخلية.

وتبين أن الخلية الإرهابية استهدفت قلب نظام الحكم، وأنهم وراء وقائع فوضى وعنف وإطلاق النيران على عدد من رجال الشرطة، وقتلوا وشرعوا في قتل كل من: عبدالهادي أحمد، ومحمد حامد، خفراء بناحية عزبة خليل بركات، وذلك أثناء التواجد للحراسة، وسرقوا بندقيتين خرطوش عهدة المجني عليهما السيد أحمد، وأحمد صالح، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.