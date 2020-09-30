رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان يلتقي الرئيس الباكستاني

التقى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، اليوم الأربعاء، الرئيس الباكستاني عارف علوي، خلال زيارته الحالية لإسلام أباد، وذلك وفقا لما أعلنه مكتب رئيس مجلس المصالحة.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن البيان الصادر عن مكتب عبدالله قوله "إن الزعيمين ناقشا مفاوضات السلام الأفغانية والعلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني عن دعمه الكامل لجهود السلام وتعزيز العلاقات بين باكستان وأفغانستان، كما أكد خلال الاجتماع مع عبدالله أن الحكومة والقيادة الباكستانية تدعمان بشكل كامل جهود السلام في أفغانستان.

كما أعرب علوي عن أمل بلاده في إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع على بلاده أيضا.

بدوره، قدم عبدالله صورة واضحة للرئيس الباكستاني بشأن الوضع في أفغانستان ومحادثات السلام والتحديات والفرص لتحقيق السلام بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. وقال "إن تحقيق السلام يمثل أولوية للشعب والحكومة في أفغانستان خلال هذه المرحلة"، كما دعا إلى تعاون باكستان والدول الأخرى لتحقيق النجاح في هذه الفترة.

وشدد عبدالله على أن أفغانستان ترغب في إقامة علاقات جيدة مع جميع جيرانها خاصة مع باكستان، حيث إن تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان سيمهد الطريق للتعاون والنمو التجاري والتنمية بين البلدين والمنطقة ككل.

ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع عبدالله أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته الحالية لإسلام أباد.