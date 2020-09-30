 الخارجية الروسية: أولويتنا هي استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة - بوابة الشروق
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 5:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: أولويتنا هي استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 5:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 5:36 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أولوية موسكو تكمن في استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة وازدهارها، مؤكدة احترام روسيا لسيادة دول المنطقة.
وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أن علاقات روسيا مع دول المنطقة تقوم على "قاعدة تاريخية رائعة هي قاعدة التعايش ضمن دولة واحدة والعلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية".
وأشارت إلى أن موسكو تبني سياستها إزاء بلدان رابطة الدول المستقرة على أساس الاحترام التام للقانون الدولي وسيادة هذه الدول واستقلالها، مؤكدة حق سكان هذه الدول في تحديد شكل الدولة التي يريدون العيش فيها واختيار رؤساء بلادهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك