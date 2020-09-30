الخارجية الروسية: أولويتنا هي استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أولوية موسكو تكمن في استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة وازدهارها، مؤكدة احترام روسيا لسيادة دول المنطقة.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أن علاقات روسيا مع دول المنطقة تقوم على "قاعدة تاريخية رائعة هي قاعدة التعايش ضمن دولة واحدة والعلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية".

وأشارت إلى أن موسكو تبني سياستها إزاء بلدان رابطة الدول المستقرة على أساس الاحترام التام للقانون الدولي وسيادة هذه الدول واستقلالها، مؤكدة حق سكان هذه الدول في تحديد شكل الدولة التي يريدون العيش فيها واختيار رؤساء بلادهم.