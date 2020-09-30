 صن داونز يعلنها: موسيماني ينتقل إلى فريق مصري كبير - بوابة الشروق
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟
النتـائـج تصويت

صن داونز يعلنها: موسيماني ينتقل إلى فريق مصري كبير

الشروق
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 2:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 2:38 م

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي انتقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق لتدريب فريق مصري كبير، وذلك بعد قبول استقالته من منصبه بالنادي.

مزيد من التفاصيل بعد لحظات........

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك