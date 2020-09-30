صن داونز يعلنها: موسيماني ينتقل إلى فريق مصري كبير

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أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي انتقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق لتدريب فريق مصري كبير، وذلك بعد قبول استقالته من منصبه بالنادي.

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