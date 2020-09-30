سانشو يغيب عن دورتموند أمام بايرن ميونخ في السوبر الألماني

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أعلن بروسيا دورتموند غياب جادون سانشو، نجم الفريق عن مباراة كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ اليوم الأربعاء بجانب الحارس رومان بوركي.

وتدور تكهنات حول الرحيل المرتقب للاعب الإنجليزي سانشو عن دورتموند، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد قدم عرضا لضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو (117.41 مليون دولار).

وقال دورتموند إن سانشو وبوركي لن يشاركا أمام بايرن بطل الدوري وكأس ألمانيا بسبب عدوى في الجهاز التنفسي لكن نتيجة فحوصهما جاءت سلبية لفيروس كورونا.

وأكد دورتموند مرارا أن سانشو (20 عاما)، الذي تسعى العديد من الأندية الكبرى لضمه، لن يرحل هذا الموسم.

وخسر دورتموند وصيف بطل الدوري الموسم الماضي 2-صفر خارج ملعبه أمام أوجسبورج في الدوري يوم السبت.