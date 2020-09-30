الصحة الفلسطينية: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن الكيلة قولها، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، بالإضافة إلى 696 حالة تعافي.