السلطات الأردنية تغلق مخيم البقعة أسبوعا لتفشي فيروس كورونا

قررت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق وعزل مخيم البقعة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، اعتبارا من غد الخميس، بسبب تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن رئيس اللجنة الشعبية للمخيم وليد عبدالرحمن قوله "إن القرار جاء بناء على توصية خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات".

وتابع: "العزل سيستمر لمدة أسبوع، مع منح الأهالي مدة كافية لشراء مستلزماتهم الضرورية"، موضحا أن هناك لجنة طوارئ وغرفة عمليات ستكون على استعداد خلال فترة العزل لمساعدة أي محتاج.