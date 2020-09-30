الجمارك الألمانية: مداهمات في 3 مدن ضد حوالي 50 مشتبها بهم

نفذت سلطات الجمارك الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في 3 مدن ضد نحو 50 مشتبها بهم صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الجمارك في مدينة فرانكفورت، إن الأمر يتعلق بشبهة عدم دفع أجور والتهرب الضريبي والمساعدة في جرائم أخرى بغرض التربح.

وبحسب البيانات، تركزت الحملة في مدينة فرانكفورات، لكنها شملت أيضا هامبورج وميونخ

ووفقا للبيانات، تم إصدار نحو مئة أمر بالتفتيش. وذكر متحدث باسم الجمارك إنه تم إلقاء القبض على ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 32 و48 عاما.

وترجح السلطات أن أحد الجناة الرئيسيين تسبب وحده في أضرار بلغت قيمتها 3.5 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت معلومات أولية أن شخصا تم القبض عليه في فرانكفورت له صلات بأوساط الروك. وتجري الشرطة أيضا تحقيقات ضده.