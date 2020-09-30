السعودية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

أكدت السعودية اليوم الأربعاء مجددًا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، مشيرة إلى تمسكها بالمبادرة العربية التي طرحتها في بيروت 2002.

وأوضح السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ‎دعم المملكة للجهود الرامية للدفع بعملية السلام.

وقال الواصل إن المملكة طرحت مبادرات للسلام، وعلى رأسها المبادرة العربية، في بيروت 2002، التي تضمنت حلًا شاملًا وعادلًا للصراع العربي الإسرائيلي، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز الواصل أن قضية فلسطين كانت ولا زالت القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، مؤكدًا أن المملكة لم تتوانَ أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.