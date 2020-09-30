الاتحاد الألماني يوقف كاباك مدافع شالكه بسبب سوء السلوك

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف أوزان كاباك مدافع فريق شالكه أربع مباريات بسبب سلوكه غير الرياضي خلال مواجهة فريقه أمام فيردر بريمن ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسيغيب كاباك عن خمس مباريات في المجمل، وذلك بعد أن تم إيقافه لمباراة إضافية عقب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة يوم السبت الماضي بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية خلال اللقاء.

وجاء قرار إيقاف اللاعب بسبب السلوك غير الرياضي، بعدواقعة حدثت قبل طرده حينما بصق باتجاه لاعب بريمن لوفيج أوجستينسن.

وقال ماركس شميدت حكم اللقاء إنه لم ير الواقعة، مما سمح للاتحاد الألماني للعبة بفتح تحقيق حولها، حيث تم تصنيفها على أنها "محاولة اعتداء".

وسيغيب كاباك، الذي تم تغريمه مبلغ 15 ألف يورو (550ر17 دولار)، عن مباريات فريقه أمام لايبزج ويونيون برلين وبوروسيا دورتموند وشتوتجارت وماينز.