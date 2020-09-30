وزير الصحة الألماني يعلن إمكانية إجراء اختبارات كورونا في المنازل

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إن من الممكن مستقبلا أن يتم إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في المنازل.

وفي أعقاب محادثات مع وزراء صحة الولايات الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنه سيكون هناك المزيد من الإضافات لإمكانيات الاختبارات خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وأضاف شبان:" سيكون من الممكن إجراء الاختبار المنزلي، لكني لا أستطيع أن أقول متى بالضبط، لكن هذا الإجراء متوقع لأن الشركات تعمل على هذا".

ولم يذكر شبان موعدا، وقال "سنرى ما إذا كان هذا سيحدث في غضون أربعة أو ثمانية أو 12 أو 16 أسبوعا، لكني متأكد للغاية أننا سنرى هذا".

وأوضح أنه يجب أن يحصل مثل هذا الاختبار المنزلي على تصريح السلطات أولا لأن الأمر يتعلق في مرض كوفيد-19 بمرض يجب الإبلاغ عنه.

وفي إشارة إلى الاستراتيجية الجديدة للاختبارات المزمع الإعلان عنها في منتصف أكتوبر المقبل، قال شبان إنه متفائل بأنه من خلال ما يُعْرَف باسم اختبارات المستضدات سيكون من الممكن إجراء اختبارات " إضافية بالملايين في كل شهر".

وقال إنه يجري التشاور بين الولايات والخبراء وبينهم معهد روبرت كوخ بشأن الأماكن التي سيتعين فيها استخدام اختبارات الـ (بي سي آر) المعتادة وأي الأماكن سيتم فيها استخدام الاختبارات السريعة، وتحمل التكاليف وفقا لذلك.