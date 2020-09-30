مركز فيكتور الروسي يكمل الدراسات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا

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اكتملت الدراسات السريرية للقاح الروسي الثاني الذي طوره مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روس بوتريب نادزور).

وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية آنا بوبوفا، اليوم الأربعاء: "انتهت الدراسات السريرية اليوم في مركز فيكتور"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

بدأ "فيكتور" التجارب السريرية للقاح في 27 يوليو الماضي، بمشاركة 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من "فيكتور".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقا وفعالا، قائلا: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواء رائعا سيساعد الناس كثيرا".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ويدعى "سبوتنيك 5".