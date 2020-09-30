المرصد: ارتفاع عدد المقاتلين السوريين في أذربيجان إلى 850 عنصرا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حسابه الرسمي عبر «تويتر»، مساء الأربعاء، إن عدد المقاتلين السوريين في أذربيجان ارتفع ليصل إلى 850 عنصرًا.

ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بسبب إقليم "ناغورني كاراباخ" يومه الرابع في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994، وبدأت المعارك بين الطرفين منذ الأحد الماضي، وأوقعت نحو 100 قتيل على الأقل، بعضهم من المدنيين.

فيما عبر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء الاشتباكات في الإقليم التي تهدد باندلاع حرب شاملة بين أرمينيا وأذربيجان.

وكان وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، اتهم السلطات التركية، بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان المجاورة.