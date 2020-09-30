أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات مقربة من الأسد

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات سورية مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.



وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر: "أفعالهم تضر الشعب السوري وتطيل معاناته بلا سبب".



وتضمنت قائمة العقوبات الأمريكية محافظ البنك المركزي السوري حازم قرفول، ورجل الأعمال البارز خضر طاهر بن علي، وحسام محمد لوقا مدير إدارة المخابرات العامة، ويعتقد أنه مقرب من ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، الذي يقود الفرقة الرابعة بالجيش السوري.



وحتى الآن لم يصدر تعليق في دمشق على العقوبات الجديدة.



في يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات الجديدة على شخصيات سورية بارزة، وأدرجت نجل الأسد الأكبر في القائمة السوداء.