الصحة الأردنية: 4 وفيات و1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 1776 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 1765 إصابة محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الدكتور جابر أوضح خلال بيان صحفي اليوم الأربعاء أن من بين الحالات 745 في العاصمة عمّان وحدها، والحالات الخارجية 11 إصابة بين سائقي الشاحنات القادمين عبر المعابر الحدودية.

وأشار جابر إلى تسجيل 4 وفيات هذا اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 وفاة، و130 حالة شفاء، وبقي تحت العلاج 1158 حالة، كما أجرت فرق التقصي الوبائي 16621 فحصا.

وقال: بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات ما زال البعض غير مقتنع بوجود المرض ويشكك بذلك.

ودعا الدكتور جابر المواطنين للبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وإرتداء الكمامات واستخدام المعقمات لحماية أنفسهم وعائلاتهم.