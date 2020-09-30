عرضت فضائية «euronews»، مساء الأربعاء، فيديو يرصد احتفالات المتهمين في قضية الهجوم على مسجد تاريخي وتدميره في الهند، بعد تبرئتهم من المحكمة.

وبرأت محكمة هندية في لكناو 32 شخصًا، اتهموا بارتكاب جرائم حرب خلال هجوم على مسجد يعود إلى القرن 16 وتدميره، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف بين الهندوس والمسلمين سنة 1992 خلفت ألفي قتيل.

وكان من بين المتهمين، أربعة قياديين في حزب بهاراتيا جانتا القومي الهندوسي الحاكم، تمت تبرئتهم في محاكمة عانت في ظل النظام القانوني الراكد لنحو 28 سنة، توفي أثناءها 17 متهما من أصل 49 لأسباب طبيعية أثناء المحاكمة.

واتهم قادة الحزب الأربعة بإلقاء خطابات حرضت عشرات الآلاف من أتباعهم، الذين أقاموا مخيما في مدينة أيوديا، عشية هجوم آلاف الهندوس على المسجد الذي هدموه بالفؤوس والمطارق.