محافظ بورسعيد: فتح 4 تخصصات جديدة بالمدرسة الفنية للبنات

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور نبوي باهي، بشأن فتح 4 تخصصات جديدة بمدرسة بورسعيد الفنية بنات، أسوة بمدرسة المناصرة والرضوان الصناعية.

يأتي ذلك تلبية لاحتياج سوق العمل وفتح مجالات جديدة للاستفادة من المعدات والأجهزة التي وفرتها الدولة، وتتضمن التخصصات الجديدة أقسام المعدات والتركييات الكهربائية والأجهزة الدقيقة والتحكم وتشغيل المعادن والصباغة والحاسبات والإلكترونيات، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني.

وقال الغضبان إن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني، وذلك تزامنًا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة، والتي توفر مزيدًا من فرص العمل لخريجي التعليم الفني، بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفني، في العديد من المشروعات الصناعية بالمحافظة.

وأضاف أن هناك طفرة في مجال التعليم الفني، وذلك في إطار التوجه العام بالاهتمام بالتعليم الفني، وتوفير مختلف فرص العمل لخريجيه.