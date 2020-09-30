الصحة الكويتية: 3 حالات وفاة و614 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و614 صابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 610 حالات، وعدد المصابين الى 105 الاف و182 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 133 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4436 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 747 ألفا و233 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة، و587 صابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 607 حالات، وعدد المصابين الى 104 آلاف و568 حالة.

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