رويترز: نصف الأمريكيين لا يستبعدون تهرب ترامب من دفع الضرائب

أفادت وكالة "رويترز"، بأن نصف الأمريكيين لا يستبعدون أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد تهرب من دفع ما عليه من ضرائب الدخل، فيما أعرب 26٪ منهم عن ثقتهم التامة بتهربه الضريبي.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة من بين 10 جمهوريين تنتابهم مشاعر القلق من أن الرئيس ترامب اتخذ قرارات في مكتبه بناء واعتمادا على مصلحته الشخصية لكسب المال والتربح.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مؤخرا في مقالة لها، أن "ديون ترامب بلغت مئات الملايين من الدولارات وسط خسائر مزمنة لأعماله يستخدمها لتجنب دفع الضرائب"، وأنها "حصلت على بيانات الإقرارات الضريبية التي تغطي أكثر من 20 عاما لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية".