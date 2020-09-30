الموافقة على مشروع مثير للجدل لإنتاج الغاز في أستراليا

حصل مشروع مثير للجدل لإنتاج غاز الفحم في أستراليا على الضوء الأخضر لتنفيذه. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن المشروع الذي تقدر استثماراته بعدة مليارات من الدولارات يأتى فى إطار "الانتعاش الذى يقوده قطاع الغاز" لتعافي الاقتصاد الأسترالي.

وقالت لجنة التخطيط المستقلة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إنه يمكن المضي قدما في مشروع غاز الفحم بمنطقة نارابري الذي تقدر تكلفته بحوالي 3.6 مليار دولار أسترالي (2.6 مليار دولار أمريكي).

وأعطت اللجنة موافقتها المشروطة لشركة سانتوس للطاقة لحفر 850 بئر لاستخراج الغاز على مساحة 95 ألف هكتار في منطقة بيليجا.

وقالت شركة سانتوس إن المشروع يمكن أن يوفر ما يصل إلى نصف احتياجات سكان ولاية نيو ساوث ويلز من الغاز. وتعتبر هذه الولاية أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان.

في الوقت نفسه ذكرت لجنة التخطيط المستقلة أن قرارها يتضمن إلزام الشركة بتطبيق "شروط صارمة" قبل الوصول إلى مرحلة البناء والإنتاج في المشروع.

كانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق من العام الحالي جلسات استماع علنية حول المشروع حيث تلقت أكثر من 400 مشاركة.

ويحذر معارضو المشروع من تأثيراته المحمتلة على إمدادات المياه للمزارعين في المناطق القريبة منه، في حين يعتبر خبراء الطاقة والبيئة المشروع بأنه كارثة مناخية.

كان رئيس الوزراء الأسترالي قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن استخدام الغاز في التدفئة وتوليد الكهرباء سيكون محوريا بالنسبة لتعافي الاقتصاد الأسترالي من جائحة كورونا.