بايدن: ترامب لا يمتلك خطة بشأن فيروس كورونا

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اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب بأنه ليس لديه خطة للتعامل مع فيروس كورونا ، في حين قال إن الرئيس الحالي "أصيب بالذعر" عندما ضرب الفيروس البلاد.

ورد ترامب، ملقيا باللوم على الصين في تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن بايدن كان سيغلق البلاد بشدة ويزيد من إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وأضاف ترامب: "تفصلنا أسابيع عن اللقاح". وألقى باللوم على وسائل الإعلام في إعطائه "صحافة سيئة" بينما تعطي بايدن "صحافة جيدة".

وقال ترامب لبايدن: "لم يكن بوسعك مطلقا أن تفعل ما فعلناه".

ورد بايدن قائلا: "أنا لا أثق فيه (ترامب) مطلقا" بشأن مسألة اللقاح.