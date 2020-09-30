وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن مستعدة للمساهمة في حل سلمي بليبيا

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن بلاده مستعدة للمساهمة في التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة في ليبيا أثناء زيارته إلى تونس اليوم الأربعاء.

ووصل إسبر إلى تونس في أول زيارة له إلى إفريقيا والمنطقة كما سيتجه لاحقا لزيارة الجزائر والمغرب لمناقشة قضايا ترتبط بمكافحة الارهاب والأزمة في ليبيا.

وأضاف اسبر أثناء لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد "أن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدا للأزمة في ليبيا ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن واشنطن "تدعم موقف تونس الداعي إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي".

وشكلت القلاقل المستمرة في ليبيا منذ سقوط حكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 مصدر تهديد أمني اضافي لتونس في ظل مخاطر تسلل متشددين على الحدود وتسريب أسلحة.

وقال الرئيس سعيد "إن تونس مستعدة لتوفير كل التسهيلات من أجل إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها خاصة وأن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا".

ووقع اسبر في وقت سابق اليوم اتفاقا للتعاون العسكري مع وزير الدفاع التونسي اطلق عليه خارطة طريق للتعاون لمدة 10 سنوات المقبلة تتضمن تعهدات بـ"الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية".

كما زار وزير الدفاع الأمريكي المقبرة الأمريكية في تونس حيث يرقد الجنود الأمريكيون الذين سقطوا في معركة تونس خلال الحرب العالمية الثانية.