 وفاة رسام الكاريكاتير الأرجنتيني كينو مبتكر شخصية مافالدا عن 88 عاما - بوابة الشروق
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وفاة رسام الكاريكاتير الأرجنتيني كينو مبتكر شخصية مافالدا عن 88 عاما

بوينس آيرس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 9:51 م

توفي رسام الكاريكاتير الأرجنتيني خواكين سلفادور لافادو، الذي ابتكر الشخصية الكاريكاتورية مافالدا، عن عمر يناهز 88 عاما.

وكتب ناشره دانيال ديفينسكي على تويتر يوم الأربعاء "لقد مات كوينو. كل الناس الطيبين في البلاد وفي العالم سيحزنون عليه".

وولد كينو - الاسم المستعار الذي اشتهر به - لمهاجرين إسبان في شمال غرب مدينة ميندوزا في عام 1932. بعد خدمته العسكرية، انتقل إلى بوينس آيرس وبدأ في نشر الرسوم الكاريكاتورية في الصحف.

وكانت مافالدا هي الشخصية الأكثر شهرة التي ابتكرها، وهى شخصية هزلية انتشرت فى العديد من البلدان.

وفي عام 2014، حصل لافادو على جائزة برنس أستورياس الإسبانية.

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