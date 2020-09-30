بدء أول محاكمة لمتهمين في فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات العوادم في ألمانيا

تبدأ في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أول محاكمة جنائية لمتهمين في فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات عوادم السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) والمعروفة إعلاميا بفضيحة "ديزل جيت". وتضم قائمة المتهمين روبرت ستادلر رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الفارهة أودي سابقا.

ومن المتوقع أن يقرأ ممثلو الادعاء العام لائحة اتهام من 90 صفحة، في مستهل المحاكمة بمدينة ميونيخ، حيث تضم قائمة الاتهامات الموجهة للمتهمين الاحتيال وتزوير الوثائق وبث إعلانات مزيفة.

وتضم القضية إلى جاب ستادلر، عضو مجلس إدارة شركة بورشه سابقا فولفجانج هاتس ومهندسين اثنين.

وبحسب مكتب الإدعاء العام، فإن جيفاني بي. أحد مطوري المحركات اعترف بنسبة كبيرة بالاتهامات، في حين اعترف زميله هينينج بالكامل.

ويقول فالتر ليشنر أحد ممثلي الدفاع عن جيوفاني بي إن موكله سيقدم شهادة شاملة خلال المحاكمة المنتظرة.

كان مهندسو شركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات قد بدأوا تطوير تكنولوجيا للاحتيال على أجهزة الرقابة البيئية منذ عام 2007 وهو العام الذي تولى فيه ستادلر رئاسة الشركة. وتم تزويد سيارات الديزل ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العوادم الصادرة عن السيارة أثناء الاختبار مقارنة بكمية العوادم الصادرة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية على الطرق.

كانت فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات العوادم قد تفجرت في سبتمبر 2015 عندما اعترفت شركة فولكسفاجن للسلطات الأمريكية باستخدام برنامج كمبيوتر لخفض كميات عوادم السيارات أثناء الاختبارات. وكشفت التحقيقات التالية في الكثير من دول العالم عن استخدام العديد من شركات السيارات تكنولوجيا مماثلة.