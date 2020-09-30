ترامب: الديمقراطيون لو كانوا في الحكم لمات مليون أمريكي بسبب كورونا

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن ، إن دونالد ترامب ليس لديه أي خطة للرعاية الصحية، لافتا إلى أنه سيقوم بتطبيق برنامج أوباما كير للرعاية الصحية حال فوزه في الانتخابات.
وطالب بايدن ، الأمريكيين المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واتهم بايدن الرئيس الأمريكي ترامب بالفشل في التعامل مع أزمة وباء كورونا.
فيما رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على اتهاماته بالقول، إن ادارته قامت بأداء رائع في التعامل مع أزمة كورونا.
وقال ترامب ، إن الديمقراطيين لو كانوا في الحكم لمات مليون أميركي بسبب كورونا.