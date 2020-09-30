ترامب: الديمقراطيون لو كانوا في الحكم لمات مليون أمريكي بسبب كورونا

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قال المرشح الديمقراطي جو بايدن ، إن دونالد ترامب ليس لديه أي خطة للرعاية الصحية، لافتا إلى أنه سيقوم بتطبيق برنامج أوباما كير للرعاية الصحية حال فوزه في الانتخابات.

وطالب بايدن ، الأمريكيين المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واتهم بايدن الرئيس الأمريكي ترامب بالفشل في التعامل مع أزمة وباء كورونا.

فيما رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على اتهاماته بالقول، إن ادارته قامت بأداء رائع في التعامل مع أزمة كورونا.

وقال ترامب ، إن الديمقراطيين لو كانوا في الحكم لمات مليون أميركي بسبب كورونا.