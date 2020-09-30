تركيا: نتوقع خطوات إيجابية من قمة الاتحاد الأوروبي

ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء أن أنقرة تتوقع أن تسفر قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن "خطوات إيجابية" في قضايا عالقة منذ فترة طويلة، مثل الاتفاق الخاص بالمهاجرين عام 2016 والاتحاد الجمركي ونزاع شرق البحر المتوسط.

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات بثها التلفزيون لوكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية "لدينا الآن حوار أفضل مع الاتحاد الأوروبي. ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة بدرجةأكبر في هذا المناخ الإيجابي".

وأضاف "تلك هي توقعاتنا من القمة"، ومن المقرر عقد اجتماع بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 غدا الخميس وبعد غد الجمعة، حيث سيركز التكتل أيضا على العلاقات مع تركيا، والتي تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب نزاع مع اليونان وقبرص حول أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

واقتربت اليونان وتركيا الجارتان والعضوان في حلف شمال الأطلسي(ناتو) من شفا مواجهة عسكرية في الاسابيع الأخيرة بعد أن بدأت تركيا التنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية، تطالب اليونان بأحقيتها في السيطرة عليها. وتقول تركيا إنها تعمل في منطقتها الاقتصادية الخاصة.

ووافقت الدولتان مؤخرا على الدخول في محادثات في أعقاب جهود الاتحاد الأوروبي وألمانيا للتوسط في حل القضية من خلال الحوار.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في خطاب لزعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء "أود أن أؤكد مرة أخرى أننا مستعدون لحوار مع اليونان بدون أي شروط مسبقة".