بومبيو يتوجه إلى روما لإجراء مباحثات مع مسؤولين بالفاتيكان وإيطاليا

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى روما اليوم الأربعاء لعقد محادثات مع مسؤولين بالفاتيكان وإيطاليا، ومن المتوقع أن تتصدر المباحثات بشأن الصين جدول الأعمال.

وسيتحدث بومبيو في مؤتمر بشأن الحريات الدينية تستضيفه السفارة الأمريكية لدى الكرسي الرسولي.

وفي وقت لاحق، سيلتقي بومبيو رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

يشار إلى أن إيطاليا واحدة من عدة دول أوروبية تحذرها الولايات المتحدة من السماح للاستثمارات الصينية في شبكات اتصالات الجيل الخامس، من منطلق اعتبارات الأمن القومي.