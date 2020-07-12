سلطات جنوب أفريقيا تعتقل 4 أشخاص على خلفية التحقيق في مشروع خاص بالحرير الصخري

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اعتقلت السلطات في جنوب إفريقيا أربعة مشتبه بهم في تحقيق بشأن مشروع مراجعة خاص بمعدن الحرير الصخري بقيمة 255 مليون راند(15 مليون دولار) طرحته إدارة إسكان إقليمية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال هانجواني مولاودزي، المتحدث باسم مديرية التحقيقات الجنائية للصحفيين اليوم الأربعاء في جوهانسبرج "من المتوقع احتجاز ثلاثة أشخاص آخرين بحلول نهاية اليوم".

وأضاف أن الأشخاص السبعة، الذين لن يتم الكشف عن هوياتهم حتى مثولهم أمام المحكمة بعد غد الجمعة "مسؤولون كبار بالحكومة ورجال أعمال".

وتضيف الاعتقالات مصداقية لتعهد الرئيس سيريل رامافوزا باتخاذ إجراءات صارمة حول الكسب غير المشروع بالحكومة، والذي أصبح مستوطنا، خلال إدارة سلفه جاكوب زوما.