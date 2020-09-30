نفاد الأسرّة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في إيران

قال عضو باللجنة المعنية بمواجهة أزمة فيروس كورونا في إيران، اليوم الأربعاء، إن الأسرة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا نفدت بسبب الارتفاع الكبير في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال خبير الأوبئة مسعود مارداني لصحيفة وطن أمروز: "إذا استمر المسؤولون في تجاهل خطورة الوضع، سيتم علاج المصابين بفيروس كورونا في مدن مثل طهران في ممرات المستشفيات لأنه ببساطة لا يوجد مزيد من الأسرة".

ويشار إلى أن نصف المواطنين فقط في معظم المدن يرتدون الكمامات، كما أن وسائل النقل والمراكز التجارية في المناطق الحضرية الكبيرة أصبحت تمثل بؤرا لتفشي الفيروس.

وأضاف مارداني أن الوضع في العاصمة طهران، التي بها 13 مليون نسمة، يعد الأسوا حاليا.

وقال: "الوضع حرج للغاية، ما يؤكد أن طلب فرض إغلاق لمدة أسبوع في طهران أمر منطقي، وإلا سوف نواجه صعوبات في توفير العلاج الطبي".

وقد استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني حتى الآن فرض إجراءات إغلاق جديدة، قائلا إن المواطنين في حاجة للتكيف مع العيش في ظل تواجد الفيروس، الذي يعتبره تحديا طويل المدى. ويفضل روحاني التعامل مع الوضع بصورة طبيعية والالتزام بالقواعد الصحية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد أصيب أكثر من 450 ألف شخص بالفيروس في إيران منذ بدء تفشي الفيروس، كما بلغت حالات الوفاة بالفيروس 25 ألف حالة.