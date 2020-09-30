الشرطة الفرنسية: صوت الانفجار في باريس ناجم عن اختراق طائرة لحاجز الصوت

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن صوت الانفجار الذي سُمع بالعاصمة باريس، ناجم عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.

وأفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء باريس والضواحي المجاور.