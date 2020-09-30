 الشرطة الفرنسية: صوت الانفجار في باريس ناجم عن اختراق طائرة لحاجز الصوت - بوابة الشروق
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الشرطة الفرنسية: صوت الانفجار في باريس ناجم عن اختراق طائرة لحاجز الصوت

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
نور رشوان
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 12:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 12:34 م

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن صوت الانفجار الذي سُمع بالعاصمة باريس، ناجم عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.
وأفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء باريس والضواحي المجاور.


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