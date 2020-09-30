الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بالنجاح في مكافحة كورونا وحماية الاقتصاد

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، للشعب أن الحكومة ستنجح في مكافحة وباء (كوفيد-19 ) وحماية الاقتصاد من تداعياته.

جاء ذلك في رسالة فيديو بثها مون إلى الشعب بمناسبة الاحتفال بعيد "تشوسوك" (عيد الحصاد الخريفي الكوري) -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- وقال فيها "نحن نحتفل بعيد تشوسوك في وقت صعب".

وفي اليوم الأول من العطلة التي يحتفل خلالها الكوريون بواحد من أكبر الأعياد السنوية في ظل حملة البلاد الوطنية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد مون أن "الحكومة ستعوض من عانوا من الصعوبات، عن طريق النجاح في التحكم في الفيروس وحماية الاقتصاد"، مضيفا أن الحكومة ستعزز شبكة الضمان الاجتماعي لتحقيق رخاء مشترك.

وذكر الرئيس أنه بينما أجل الكثيرون اجتماعهم بعائلاتهم وأقاربهم خلال عيد تشوسوك، فإن "الأيام الطبيعية والثمينة ستعود لا محالة"، كما عبر عن امتنانه تجاه العاملين في المجال الطبي والشرطة ومكافحة الحرائق على خدماتهم المتفانية.

وطالبت الحكومة الشعب بالامتناع عن زيارة أسرهم أو السفر خلال العطلة، كما يخطط مون والسيدة الأولى للبقاء في مقر الرئاسة، وفقا لـ"يونهاب".