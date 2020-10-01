بنك الاستثمار الأمريكي يجمع 700 مليون دولار للتطوير العقاري

تستهدف ذراع إدارة الأصول في بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" الأمريكي، جمع 700 مليون دولار لصندوق استثمار في التطوير العقاري السكني ويركز على السوق الأمريكية، وفي ولايات "حزام الشمس" في ظل تزايد الهجرة إليها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للعرض التقديمي الذي جهزه البنك واطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، فإن "جيه.بي مورجان" تستهدف جذب المستثمرين الذين قد يقبلون بشكل مفرط على الاستثمار في المدن الرئيسية مثل نيويورك وسان فرانسيسكو إلى جانب أنواع من العقارات والتي تشمل المكاتب ومتاجر التجزئة.

ويستهدف صندوق الاستثمار المنتظر، تحقيق عائد سنوي للمستثمرين يتراوح بين 13 و15 في المئة بعد حساب الرسوم، من خلال تطوير مبان سكنية ذات وحدة واحدة ومبان متعددة الوحدات للتأجير، في مدن مثل أتلانتا وأوستن في ولاية تكساس وشارلوت وراليه في نورث كارولينا.

ويسعى البنك إلى تلبية الطلب المتزايد على تأجير المساكن في ظل استمرار ديون الأسر كعقبة أمام شرائها وحدات سكنية.