نائب محافظ شمال سيناء يتفقد تطوير ٥ ميادين بالعريش

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قام اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية لمشروع تطوير مدينة العريش؛ تمهيدا لافتتاحه بمناسبة احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأكد نائب المحافظ، أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين وهي: "الشهداء "الساعة سابقا"، وبنك القاهرة، وجامع النصر، والسادات، وميناء العريش"، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.

وأشار نائب المحافظ، إلى انتظام وسرعة العمل في مشروع تطوير مدينة العريش للانتهاء منه في المواعيد المحددة، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال نائب المحافظ، إنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.