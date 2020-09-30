غواصون بولنديون يزعمون العثور على السفينة البخارية كارلسروه التي أغرقت عام 1945

يبدو أن مجموعة من الغواصين البولنديين حددت مكان حطام سفينة الشحن البخارية الألمانية "كارلسروه"، التي أغرقها سلاح الجو السوفيتي في عام 1945.

وقال توماسز بيوريفسز من رابطة "بالتيك تيك" وهي رابطة تدعم الغوص في بحر البلطيق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إننا على يقين تقريبا أنها السفنة كارلسروه".

وأضاف: "يبدو أن شكل الحطام وهيكله وموقعه في قاع البحر يؤكد في الواقع أنها السفينة، كارلسروه.

وتابع: "لنكون متيقنين بنسبة 100%، ينتظر فريق الغوص الآن الحصول على التصاريح اللازمة من المكتب البحري البولندي لنقل جزء من الحطام إلى الشاطئ.

وعلى متن السفينة، وجد الغواصون مركبات عسكرية وصناديق صينية والعديد من الصناديق الأخرى، التي تحوي بضائع مجهولة وقدموا توثيقا شاملا بالصور ومقاطع الفيديو.

وذكرت الرابطة أن الاكتشاف ربما يلقي ببعض الضوء على مصير غرفة الكهرمان الشهيرة، وهي غرفة كانت مزينة بألواح من الكهرمان والذهب من قصر "كاترين" في منطقة "تسارسكويي سيلو" بالقرب من سان بطرسبرج. وكانت آخر مرة شوهدت فيها الغرفة في كونيجسبرج.

وذكر بيوريفسز: "هناك احتمال ضئيل أن تكون غرفة الكهرمان على متن تلك السفينة، لكن الأمر يتعلق بالظروف".

وكانت السفينة "كارلسروه" تقل حوالي 1100 راكب، من بينهم 150 جنديا بالإضافة إلى 360 طنا من البضائع، عندما أغرقها السوفييت. وتم إنقاذ حوالي 100 شخص.