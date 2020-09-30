 ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 13 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 13 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كانبرا - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 10:14 ص

سجل مسئولو الصحة في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الأربعاء، أنه تم أيضا تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

بدوره، قال حاكم الولاية دانييل أندروز في وقت سابق إن الولاية أصبحت قريبة جدا من هزيمة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد -على حد وصفه- كما أكد أنه من المهم للغاية أن يستمر كل فرد من سكان الولاية في اتباع القواعد وفعل الشيء الصحيح تجاه التعامل مع الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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