محتجون في بيرو يحتلون منصات نفطية للمطالبة برعاية صحية أفضل

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احتل حوالي 200 شخص منصات لشركة البترول المملوكة للدولة في بيرو، حسبما أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء.

وأفادت التقارير بأن المتظاهرين وهم من السكان الأصليين في لوريتو بمنطقة الأمازون يطالبون برعاية صحية أفضل للسكان الأصليين في المناطق النائية من البلاد، التي سجلت أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهو سادس أعلى رقم على مستوى العالم.

وينقل خط أنابيب النفط الذي تم استهدافه النفط من الشمال إلى ساحل المحيط الهادئ.

وأدى الاحتجاج إلى إجلاء العاملين بالمنشآت، بحسب الإذاعة الوطنية.

وحذرت شركة بتروبيرو المتظاهرين من خطورة تواجدهم بالقرب من خزانات النفط القابلة للاشتعال.