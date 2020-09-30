استطلاع: غالبية الألمان يعتبرون قيود كورونا الجديدة مناسبة

كشفت نتائج استطلاع أن غالبية الألمان يعتبرون أن القيود الإضافية الجديدة الخاصة بمكافحة كورونا التي تم إقرارها مؤخرًا، مناسبة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا"، أن 62% من الألمان موافقون على هذه التدابير، فيما قال 21% إنهم كانوا يتمنون أن تكون القواعد أكثر صرامة.

وفي المقابل، رأى 13% فقط أن هذه الإجراءات مُبَالَغ فيها، وكان أكثر هؤلاء من المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الحر إلى جانب حزب البديل من أجل ألمانيا.

كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت أمس الثلاثاء على تدابير من بينها فرض غرامة مالية بقيمة لا تقل عن 50 يورو على من يدلي بمعلومات شخصية خاطئة خلال تواجده في مطعم على سبيل المثال، ويرمي هذا الإجراء إلى تحسين تتبع سلسلة الإصابات.

ورأى 62% ممن شملهم الاستطلاع أن هذا الإجراء صحيح، فيما قال 22% إن هذه الغرامة كان يمكن أن تكون أكبر. وفي المقابل رأى 14% أن فرض غرامات مالية مسألة مُبَالَغ فيها.

وبموجب اتفاق أمس، يتعين على الولايات أن تضع حدا أقصى للمشاركين في الحفلات الخاصة، بحيث لا يزيد عددهم عن 25 شخصا في القاعات العامة أو المستأجرة في حال زاد معدل الإصابات الجديدة في إحدى الدوائر عن 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

ورأى 67% ممن شملهم الاستطلاع أن هذا الإجراء مناسب، بينما قال 16% إنه غير كاف، وفي المقابل رأى 15% أنه إجراء غير صحيح.