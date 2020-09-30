البنك المركزي الفلبيني يعزل المصرفيين المرتبطين بفضيحة فساد شركة وايركارد الألمانية

أعلن البنك المركزي الفلبيني اليوم الأربعاء، اعتزامه منع موظفي البنوك المتهمين بالمشاركة في تزييف الوثائق والمستندات لصالح شركة خدمات الدفع الإلكتروني الألمانية وايركارد من العمل في القطاع المصرفي بالفلبين.

وأدرج البنك هؤلاء الموظفين السابقين إلى قائمة الأشخاص غير المسموح لهم بتولي منصب مدير أو مسؤول في أي مؤسسة رقابة مالية، بحسب رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء .

كانت وايركارد الألمانية قد أشهرت إفلاسها في يونيو الماضي بعد اعترافها بتسجيل أصول لا وجود لها بقيمة 9ر1 مليار يورو (2ر2 مليار دولار) في سجلاتها، مما أدى إلى فتح تحقيقات امتدت من أوروبا إلى آسيا لكشف تفاصيل فضيحة فساد الشركة الألمانية.

ويقول بنكا بي.دي.أو يونيبنك وبنك أوف فلبين أيلاندز إن موظفين مارقين زوروا مستندات تظهر أن وايركارد لها حسابات مصرفية لدى أكبر بنكين في الفلبين.

ومن ناحيته ذكرت هيئة مكافحة غسل الأموال في الفلبين اليوم الأربعاء أنها تنسق مع السلطات في ألمانيا وسنغافورة في تحقيقات فضيحة وايركارد و الأشخاص ذوي الصلة. ودعت الهيئة البنوك إلى تعزيز برتوكولات معرفة العملاء لقطع الطريق على عمليات غسل الأموال.