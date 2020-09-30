بحيرة مالحة مدفونة بالمريخ دليل جديد على إمكانية وجود حياة بالكوكب الأحمر

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أفادت دراسة حديثة باكتشاف بحيرة مالحة ضخمة مدفونة أسفل القطب الجنوبي من سطح المريخ، فيما يُعد دليلا جديدا على احتمالية وجود نوع من الحياة بكوكب المريخ أقرب الكواكب للكرة الأرضية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن الدراسة التي قام بها علماء إيطاليون تحت إشراف سابستيان إيمانويل، بجامعة روما تراى، أن هناك بحيرة مالحة يبلغ قطرها نحو 25 كيلومتر أسفل سطح المريخ بميل في القطب الجنوبي.

وأضافت الدراسة أن هناك 3 برك مالحة أصغر من البحيرة الكبيرة متواجدة بشكل مفصول حولها إذ قام الفريق مسبقا بمسح 200 كيلو متر مربع حول البحيرة بالرادارات لأخذ صورة أشمل عن الوضع.

وتابعت الدراسة، أن ملوحة البحيرة الشديدة تمنحها درجة حرارة أكثر دفئا من السطح البارد لقطب المريخ الجنوبي الذي تبلغ حرارته نحو ناقص 113 درجة مئوية.

ويذكر أن الفريق استخدم نحو 100 رادار لكشف البحيرة وذلك بمدى 10 سنوات من الدراسة.

ويقترح الفريق على البعثات الاستكشافية القادمة بالمريخ التركيز على تلك البقعة نظرا لأهميتها واحتمال وجود حياة فيها.

وكان المريخ منذ مليارات السنين مكانا دافئا مليئا بالمياه على غرار سطح الأرض إلا أن موجة من التغيرات جعلته على وضعه الجاف الذي هو عليه اليوم.