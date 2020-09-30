سفير بكين بالقاهرة: تدريس اللغة الصينية بالمدارس يتيح فرصة أكبر للتوظيف

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، إن الجانبين الصيني والمصري وقعا مذكرة تفاهم بشأن إتاحة تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية بالمدارس، مؤكدًا أن تدريس الصينية في التعليم ما قبل الجامعي في مصر أمر هام جدًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن تعلم اللغة الصينية يزيد القدرة على التنافسية للشباب المصري في سوق العمل ويتيح فرصة أكبر للتوظيف، موضحًا أن هناك عددًا متزايدًا من الشركات الصينية تمارس الأعمال وتستثمر في مصر.

ولفت إلى أن عدد الشركات الصينية المسجلة في مصر أكثر من 1700 شركة، متابعًا أن هذه الشركات لديها احتياجات للشباب المصريين الذين يجيدون اللغة الصينية.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة أن تدريس الصينية في المدارس يجسد عمق وقوة الصداقة بين الشعبين والبلدين والرؤية الثاقبة للحكومة المصرية تجاه اللغة الصينية.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا وإنجازات مستنيرة في كل المجالات التعاونية اقتصاديًا وأمنيًا خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب الرعاية من رئيسي البلدين.