 الهند تخفف جزئيا قيود الإغلاق لمكافحة تفشي كورونا - بوابة الشروق
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الهند تخفف جزئيا قيود الإغلاق لمكافحة تفشي كورونا

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:09 م

خففت الهند جزئيا قواعد الإغلاق الرامية للتصدي لتفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية الهندية في بيان إنه تم السماح بإعادة فتح دور السينما والمسارح ودور العرض متعددة الشاشات، على أن يتم شغل ما يصل إلى 50 بالمئة من المقاعد اعتبارا من 15 أكتوبر، فيما تخرج البلاد من إغلاق صارم تم فرضه لوقف انتشار جائحة الفيروس.

كما سيتم السماح بفتح الحدائق الترفيهية إلى جانب حمامات السباحة المخصصة للرياضيين.

وتسمح الحكومة الاتحادية للولايات بتقرير ما إذا كانت ستعيد فتح المدارس والمؤسسات التعليمية بعد 15 أكتوبر. ومع ذلك، سيظل التعلم عبر الإنترنت هو الأسلوب المفضل للتدريس، بحسب بيان حكومي.

ومن المقرر أن يتم السماح بالتجمعات الاجتماعية والأكاديمية والرياضية والترفيهية والثقافية والدينية والسياسية وغيرها بمشاركة تفوق الحد الأقصى البالغ 100 شخص، خارج مناطق الاحتواء بعد 15 أكتوبر، لكن توجد بعض القيود على التجمعات في الأماكن المغلقة.

وأشار البيان إلى أن الإغلاق سيظل مفروضا في مناطق الاحتواء حتى 31 أكتوبر.

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