سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تكثر حوادث التسربات النفطية في البحار والأنهار مسببة كوارث بيئية وتسميم لموارد شرب وغذاء البشر ما جعل العلماء يسارعون بالبحث عن الحلول ليجد بعضهم فى الأيام الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة تلك الظاهرة بعض الحلول المبتكرة التي بإمكانها المساعدة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ابتكر عالمان من جامعة نورث ويسترن الأمريكية نوعا من الإسفنج القادر على امتصاص 30 أضعاف وزنه من النفط المتسرب بالمياه.

وأكد العالمان، على أن مادة الكربون المصنوع منها الإسفنج قادرة علي جذب المواد النفطية وبنفس الوقت مقاومة تأثير المياه، بينما تتيح بعض المغناطيسات متناهية الصغر على سطح الإسفنج شفط المزيد من النفط.

ويمكن بسهولة إعادة تدوير النفط الممتص داخل الإسفنجة، بينما تدخل الإسفنجة بعد الإنتهاء منها فى صناعة أقطاب بطاريات الليثيوم.

ولا تأثر حركة الأمواج على الإسفنجة فحين تنضغط بفعل الموج لا تفرز أكثر من 1% من الكمية الموجودة بداخلها.

وقام علماء آخرون بجامعة بريستول بابتكار صابون مغناطيسى من أملاح الحديد الغنية إذ من الممكن تفعيل المغنطة في ذلك الصابون بعد وضعه في المياه الملوثة لجمعه بما سحبه من ملوثات فى مكان واحد وبالتالي شفطه وتنظيف المياه بسهولة.

وقام مختبر "إم آي تي" سينسبل سيتي بإبتكار روبوت يعمل بالطاقة الكهروضوئية للبقاء لأسابيع في المياه بينما يتيح نظام تحديد المواقع تشغيل عدد من الروبوتات فى فريق واحد معا بتنسيق جيد.

ويستطيع الروبوت حمل 20 أضعاف وزنه من النفط والتى يسحبها بواسطة حزام ناقل داخل رأسه.

ويقوم الحزام بالدوران دخولا وخروجا من رأس الروبوت فحين يخرج يقوم بامتصاص النفط وحين يدخل يقوم بتفريغ الحمولة داخل الروبوت.