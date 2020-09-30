وزارة الصحة الإسرائيلية: الفحوص تثبت إصابة ربع الأثوذوكس بكورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 25 بالمئة من الإسرائيليين الأرثوذكس المتشددين الذين خضعوا لاختبار فيروس كورونا تلقوا نتيجة إيجابية.

وأكد متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ما بين 25 و 33 بالمئة من الفحوص داخل مجتمع الأرثوذكس المتشددين جاءت إيجابية.

وحوالي 12 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم تسعة ملايين هم من اليهود الأرثوذكس المتشددين، وفقا لمعهد إسرائيل للديمقراطية.

وكانت الأعداد مرتفعة بشكل خاص في كل من القطاعين العربي والأرثوذكسي المتشدد منذ تفشي الوباء، حيث تعيش عائلات كبيرة في كثير من الأحيان في أماكن متقاربة، وتم توثيق إقامة تجمعات كبيرة للسكان، بما في ذلك الصلوات والأعراس، في انتهاك للقيود التي فرضتها وزارة الصحة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل بعد إقامة تجمعات صلاة جماعية، في انتهاك لقواعد الإغلاق، في يوم الغفران (يوم كيبور)، وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي.

وتجاوز عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة على مستوى البلاد 800 حالة اليوم الأربعاء، فيما يحذر الخبراء من انهيار النظام الصحي في البلاد.

وجاءت نسبة 15 بالمئة من الفحوص التي أجريت أمس الثلاثاء في البلاد إيجابية.