غلق وتشميع مصنع حلويات و3 محال تجارية مخالفة بأبو كبير في الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المدينة، حملة تفتيشية لمراجعة التراخيص القانونية لكل منشأة صناعية وتجارية، والتأكد من مدى التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار الغلق رقم 8726 لسنة 2017، والصادر بحق أصحاب 3 محال تجارية متخصصة في بيع المبيدات الحشرية.

كما تم تنفيذ قرار الغلق رقم 89 لسنة 2020، والصادر ضد صاحب مصنع حلويات؛ لإدارة المصنع بدون تراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.