نتنياهو: الفلسطينيون شنوا حربا على إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الفلسطينيين شنوا حربا على إسرائيل قبل أكثر من نصف قرن"، في إشارة على ما يبدو إلى حرب عام 1948 أو ما تعرف بالنكبة في العالم العربي.

وجاءت عبارة نتنياهو في خطابه اليوم في الأمم المتحدة وفي سياق حديثه عن "الأخبار السارة" من الشرق الأوسط والمتمثلة بتوقيع "اتفاقيات سلام" مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وأضاف نتنياهو أن تلك الأخبار عن السلام تأتي في أعقاب "تغيير حاد طرأ على صيغ الماضي الفاشلة".

وبين تلك الصيغ أشار نتنياهو إلى "المطالبة بانسحاب إسرائيل إلى خطوط 1967".

وأضاف أنه "تمت مطالبة إسرائيل أيضا بأن تضع أمنها في يد جهات واقتلاع عشرات الآلاف من اليهود من منازلهم أو استيعاب الملايين من الفلسطينيين اللاجئين من حرب شنها الفلسطينيون على إسرائيل قبل أكثر من نصف قرن".

وأعرب نتنياهو عن ثقته بأن "دولا عربية وإسلامية أخرى ستنضم قريبا، وحتى قريبا جدا، إلى دائرة السلام".