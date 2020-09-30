صحة جنوب سيناء تعلن حاجتها لوظيفة مديرا للمعهد الفني للتمريض بنويبع ودهب

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مديرًا للمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات، فرعي نويبع ودهب.



وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم، إنه سيجري الاختيار طبقًا لعدد من الشروط والضوابط ومنها، استيفاء شروط شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها، وأن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مسكنا على درجة مالية بوزارة الصحة، ومن شاغلي الدرجة الأولى أو الثانية، وحاصلًا على بكالوريوس تمريض، ولديه الخبرة بأعمال التدريس والقدرة في التعامل مع الطلاب، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي، وحسن السير والسلوك، ويقدم بيان حالة وظيفية موضحًا به تاريخ مباشرة العمل، وتقارير الكفاية والجزاءات الموقعة عليه، وأهم الإنجازات.



وأضاف وكيل الوزارة، كما يقدم موافقة جهة العمل للتفرغ للعمل بالمعهد، وإعداد خطة عمل توضح رؤية المتقدم لشغل الوظيفة، وأن يجتاز الاختبارات المقررة بالمقابلة الشخصية، ويكون من المقيمين بمدينتي دهب ونويبع.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن تقدم الطلبات الخاصة بالراغبين لشغل هذا المنصب إلى مكتب وكيل الوزارة، في موعد أقصاه أسبوع.