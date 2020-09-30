إسبانيا ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن: توصلوا لحل سياسي يضع حدا للصراع

رحبت الحكومة الإسبانية بالاتفاق المبرم في 27 سبتمبر الجاري، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثيين لتبادل أكثر من 1000 أسير، وهو الأول من نوعه منذ بدء الصراع عام 2015.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية في مصر اليوم الأربعاء، فإن بهذه المناسبة، تهنئ إسبانيا مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتين جريفث، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، على دور الوساطة الذي قاما به لتسهيل هذا الاتفاق.

وحثت الحكومة الإسبانية جميع الأطراف على مواصلة تبني إجراءات بناء الثقة في إطار اتفاقية استكهولم الموقعة عام 2018، وناشدتهم بدفع العملية التفاوضية برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي يضع حدا للصراع الذي تسبب في كارثة إنسانية خطيرة في البلاد.