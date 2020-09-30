أمرت النيابة الكلية بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه بالشروع فى قتل خطيبته بسبب رغبتها فى الانفصال عنه.

ورد بلاغ لغرفة النجدة من الأهالي بالعثور على فتاة مصابة بالشارع، بالشيخ زايد وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة تدعى م.ن 29 عام، وتبين أنها مصابة بعدة جروح، وبعمل التحريات تبين أنها تواجدت لدى محل خطيبها بالمنطقة، وأنه بالفترة الأخيرة طلب منها تحديد موعد لإتمام كتب الكتاب إلا أنها كانت ترغب فى إنهاء تلك الخطبة هى وأسرتها، ويوم الواقعة توجهت إليه وطلبت منه الانفصال ففاجئها بالتعدى عليها وأصابها بجميع جسدها، بسلاح أبيض.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.