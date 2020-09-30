 بيرسبوليس الإيراني يهزم باختاكور الأوزبكي ويلتقي النصر في قبل نهائي أبطال آسيا - بوابة الشروق
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بيرسبوليس الإيراني يهزم باختاكور الأوزبكي ويلتقي النصر في قبل نهائي أبطال آسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 10:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 10:10 م

ضرب بيرسبوليس الإيراني موعدا مع النصر السعودي في قبل نهائي دوري أبطال آسيا ، وذلك عقب تغلبه على باختاكور الأوزبكي 2 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وسجل عيسى آل كثير هدفي المباراة لبيرسبوليس في الدقيقتين 49 و67.

وشهدت المباراة تعرض  جالوليدين ماشاريبوف لاعب باختاكور للطرد في الدقيقة 15 بعد تدخل عنيف على كمال كاميا بينيا لاعب بيرسبوليس.

وسيواجه بيرسبوليس فريق النصر السعودي في الدور قبل النهائي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف منافسات غرب القارة منذ منتصف أيلول / سبتمبر الجاري وحتى يوم السبت المقبل.

وكان النصر تغلب في وقت سابق من اليوم الأربعاء على مواطنه الأهلي 2 / صفر ضمن منافسات دور الثمانية.


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