محكمة أوروبية تأمر أرمينيا وأذربيجان بحماية المدنيين

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا لأرمينيا وأذربيجان بتفادي أي عمل عسكري، يمكن أن يعرض حياة وصحة المدنيين للخطر ، طبقا لما ذكرته المحكمة اليوم الأربعاء.

وقالت المحكمة ،ومقرها ستراسبورج إنها تعتبر أن القتال الحالي حول إقليم ناجورنو-كاراباخ يعرض الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والدولتان طرفان فيه، لانتهاكات خطيرة.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد أن طلبت أرمينيا منها إصدار أمر لأذربيجان لوقف الهجمات على المدنيين والزحف العسكري نحو مستوطنات مدنية في إقليم ناجورنو كاراباخ وفي أرمينيا.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن معارك الجيش الأذربيجاني المكثفة ضد قوات أرمينيا " من أجل تحرير الأراضي المحتلة مستمرة".

وأضاف البيان "منذ 27 سبتمبر الجاري حتى صباح اليوم، تم قتل وإصابة نحو 2300 جندي من أفراد جيش العدو".

وجاء في البيان أنه تم تدمير نحو 130 دبابة ومركبة مدرعة وأكثر من 200 قطعة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وأضاف البيان أن "العدو" الذي حشد المزيد من القوات في اتجاه ماداجيز لاستعادة المواقع التي فقدها، حاول شن هجوما صباح اليوم.

وأوضح البيان أن العمليات القتالية مستمرة حاليا على طول الجبهة.